As eleições 2018 já começaram. São inúmeras as opções para o eleitor decidir em quem votar neste ano, no que se refere à candidatura de deputados estaduais.

O Portal Quinari listou e apresenta aqueles que residem no município, tendo em vista que sua atuação jornalística é local.

Jairo Carvalho (PSD) deputado e candidato a reeleição.

Branca Menezes (PSDB) presidente do partido e professora.

Buiu do Grupo (PRP) empresário e locutor de rádio.

Aurélio da Farmácia (PDT) empresário e fisioterapeuta.