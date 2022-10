Candidatos de James Gomes e Gilson da Funerária são os mais votadas no Quinari

Os candidatos do ex-prefeito James Gomes, com sua irmã a Prefeita Rosana Gomes, foram os mais votados no Quinari. Em segundo lugar aparece os candidatos do ex-presidente da Câmara Gilson da Funerária.



Para deputado federal a família Gomes apoiou Meire Serafim que obteve 2.690 votos, para estadual Nicolau Júnior, 1853 votos.



Gilson da Funerária apoiou para federal o médico Israel Milani que obteve 1.598 votos, estadual foi o Deputado André da Droga Vale com 1.485 votos.



O candidato a deputado estadual Gilberto Lira que contou com o suporte do vereador Lenon da Bonal e outros integrantes do grupo obteve 962 votos. Eles apoiaram para federal a candidata Meire.



Figura em quarto lugar no Quinari o candidato Adonay Brito com 508 votos. Jairo Carvalho fez 500 votos. Luiz Tche fez 280, Adailton Cruz fez 259 e Policial Araújo 251. Wendey Lima fez 243 votos.