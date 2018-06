Candidatas disputam o título de Rainha da Exposição Amigos da Pecuária do Quinari

No dia 07 de Junho o Racho Sorocaba, localizado na estrada da Limeira em Senador Guiomard vai abrir suas portas para a segunda edição da Exposição Amigos da Pecuária do Quinari com a realização de shows, apresentação de diversas marcas, cavalgada e desfile para escolha da Rainha do Rodeio no ano de 2018.

Neste ano, constam que 8 candidatas estão disputando a escolha dos jurados, bem como o clique dos internautas pela rede mundial de computadores.

Com candidatas de todos os estilos, elas não deixam de expor o sonho de alcançarem a primeira colocação. O exemplo tem sido a jovem Katrine Nascimento que questionado sobre o motivo pelo qual concorre, declarou: –Gosto dessa pergunta por que ela define um sonho a se realizar, por isso mais um ano estou aqui, sonhar é não desistir, vai ser um orgulho representar essa grandiosa festa, que é a FESTA DE RODEIO AMIGOS DA PECUÁRIA, QUE A 2 ANOS ESTÁ ACONTECENDO NO NOSSO MUNICÍPIO.