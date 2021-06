Candidata ao Sinteac pela chapa 1, concede entrevista e fala de suas propostas

A Professora Cida é candidata pela Chapa 1 às eleições do Núcleo do Sinteac em Senador Guiomard. Ela já foi professora no ensino infantil e coordenadora do Programa Asas da Florestania. Ela também exerce cargo na Direção Estadual do Sinteac. Ela concorre as eleições do sindicato.

Seja bem vinda a nossa entrevista, professora Cida Oliveira, candidata ao Sinteac pela chapa 1.

Porque é candidato ao Sinteac?

Cida Oliveira – Porque eu acredito na luta sindical e sei que posso contribuir com a minha categoria, me sinto qualificada e preparada para representar a minha categoria pois ao longo da minha experiência nos movimentos sindicais e atuando como secretária geral do Sinteac, junto com a nossa presidente Rosana Nascimento, aprendi muito e sei que posso contribuir no nosso núcleo municipal do sinteac.

Qual sua proposta de destaque?

Cida Oliveira – Lutarpela reposição inflacionária anual aos servidores, visto que estamos desde 2013 sem reajuste da data base

A senhora acredita em ter neste momento algum reajuste, benefício que para a categoria?

Cida Oliveira – Com certeza. Eu acredito que se houver união entre a categoria podemos obter muitas conquistas. Por que a Força Sindical vem da categoria, sindicato sozinho não faz nada, só podemos encaminhar a decisão da categoria. Mas eu acredito que tenhamos um bom diálogo, poderemos buscar alternativas em parceria com a gestão para benefício da categoria.

A senhora acredita que o ensino tem surtido efeito?

Cida Oliveira – Diante da atual circunstância em que a educação se encontra, período delicado no qual os profissionais da Educação tiveram uma necessidade de se reciclar e se readaptar a um novo modelo de educação através de atividades remotas mídias sociais devido à situação de pandemia em que nos encontramos, mesmo em meio à todas essas mudanças e novidades, eu acredito sim que o ensino surte efeito, pois os profissionais da Educação tem-se desdobrado para cumprir seu papel social na instituição escolar e para a comunidade escolar.

Qual o critério escolhido para os membros de sua Chapa?

Cida Oliveira – Os critérios que utilizei para escolha dos membros da chapa foram: competência, compromisso e responsabilidade, pois todos que estão compondo a chapa competência e inovação são pessoas que tem garra, compromisso e sede de buscar melhorias para coletividade, para nossa categoria.

Existe um desânimo por parte da categoria em acreditar no movimento. Como vai restaurar essa credibilidade do movimento sindical?

Cida Oliveira – Nós iremos resgatar essa motivação da nossa categoria através de um trabalho sério, responsável, com respeito e transparência aos nossos sócios e por toda nossa categoria.

As reformas dos últimos anos prejudicaram o movimento. Mesmo assim o Sinteac, permanece forte e é um dos que mais arrecada. Como será sua gestão para o campo financeiro da entidade?

Cida Oliveira – Nossa gestão será baseada na luta de classe, transparência e prioridade aos nossos filiados proporcionando a eles atendimentos necessários no núcleo do Sinteac local com atendimento médico, odontológico e jurídico e respeitando o estatuto.

Em relação a sede, que podemos chamar de campo, a senhora tem um modelo de gestão para que os sócios, todos consigam usar, sem demandar enchimento de saco?

Cida Oliveira – Nossa gestão será baseada em planejamento, pois eu acredito que não se faz gestão sem planejamento sem uma boa administração, para que assim, todos possam ser contemplados e atendidos.

Em relação ao movimento, a senhora tem alguma ideia para os movimentos futuros, posto que hoje por impedimento legal, não se pode fazer greve. Exemplo, ao buscar uma reivindicação, além das greves, não é possível buscar outras alternativas de negociação?

Cida Oliveira – Com relação à movimentos sindicais eu acredito que esse é o último recurso, que às vezes precisamos utilizar, uma vez esgotadas as possibilidades de diálogo. Porém, não existe impedimento legal ao trabalhador em exercer o seu direito de greve, pois este é um direito garantido em lei. O que existe são critérios que precisam ser seguidos para não tornar a greve um ato ilegal.

Considerações finais.

Cida Oliveira – Quero agradecer a oportunidade, o espaço cedido no portal Quinari… aproveito ainda para agradecer a todos que se disponibilizaram a conhecer as nossas propostas e pedir que analisem com carinho não só as propostas mas o perfil de cada candidato que você irá escolher para lhe representar. Quero aproveitar o espaço para reafirmar o meu apoio e pedir o voto de toda a categoria da Educação do município, à candidata a presidente estadual do Sinteac, Professora Rosana Nascimento.

Dia 7 de junho vote CHAPA 1 para o Sinteac local e CHAPA 1 para o Sinteac Estadual.