Câmara retorna suas atividades legislativas

Os trabalhos na Câmara Municipal reiniciaram nesta terça-feira (18), ocasião que os vereadores cumpre a segunda legislatura.

Segundo o vereador Gilson da Funerária, serão analisados projetos como a concessão do saneamento básico ao governo do estado do Acre, crédito suplementar solicitado pelo Prefeito visando futura emenda parlamentar para o igarapé Judia e ainda serão analisadas matérias como vetos e promulgações pendentes na Câmara.

Ainda em 2020 serão realizadas audiências públicas com setores como taxistas, lancheiros da praça, concessionários da rodoviária e zona rural do Quinari.

A Mesa Diretora informou que através de uma estrutura, poderá realizar sessões nas comunidades mais distantes da área urbana.