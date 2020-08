Câmara retoma suas atividades presenciais, após período de sessões remotas

A Câmara dos Vereadores de Senador Guiomard, considerando a fase amarela dos decretos de isolamento social, bem como as recomendações do Comitê Estadual do Covid-19 retomou suas atividades legislativas na forma presencial, nesta terça-feira, 11.

Para o retorno dos Trabalhos, a Mesa Diretora adotou o uso de medidor de temperatura, higienização com álcool em gel, distanciamento das cadeiras da galeria e do plenário, além da entrega de máscaras e protetor facial aos servidores e vereadores da casa legislativa.

A primeira Secretária Vereadora Cláudia Lima – SD, ressaltou que o retorno acontece após uma ampla reforma no prédio da Câmara, tendo sido o ambiente completamente renovado. – Acreditamos que este momento foi adequado, pois estamos atendendo as recomendações das autoridades de saúde.

Projeto para Recuperação Fiscal do Município

Deu entrada nas Comissões de Justiça e Serviços Públicos, projeto do poder executivo que tem como objetivo promover a isenção e parcelamento de impostos dos comerciantes e moradores de Senador Guiomard.

A matéria segundo, o vereador Gilson da Funerária está sendo tratada com absoluta prioridade dos vereadores e vereadoras, pois ele tem feito um processo de ouvidoria do comércio guiomarense e percebe a necessidade de incentivos ao comércio local. – Sou totalmente a favor desta matéria, os meus amigos comerciantes podem contar com meu apoio.

Após tramitar nas Comissões, o projeto retorna ao plenário para avaliação dos vereadores e vereadoras. Demais parlamentares também já se comprometeram em ouvir o comércio local para promover adequações na matéria.

