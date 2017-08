Câmara recebe sindicalistas da saúde e manifesta apoio em pauta de reivindicações

A Câmara de Senador Guiomard recebeu nesta terça-feira (29), os representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Acre para tratar da pauta de reajuste salarial.

O presidente da casa vereador Gilson da Funerária (PP) recebeu os líderes do movimento com demais vereadores no plenário, ocasião que manifestaram total apoio a pauta de reivindicações da categoria.

Gilson declarou para os trabalhares “o que vier do interesse de vocês, eu tenho certeza que nós todos aqui vamos votar a favor, e eu informo se vier na segunda, a gente vota na terça, pois quero vocês trabalhando satisfeitos para atender nosso povo” declarou.

Os sindicalistas informaram que suspenderam o movimento de greve e paralisação tendo em vista a nomeação dos membros da comissão pela administração municipal. Após os estudos eles irão se reunir com a categoria e descurtir qual deliberação irão seguir.