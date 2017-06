Câmara pede e PROCON orienta população do município

A mesa diretora da Câmara dos Vereadores recebeu em seu auditório nesta quinta-feira, 08, representantes do PROCON e da Secretaria de Direitos Humanos do Governo do Acre.

Em um pedido formalizado pela mesa diretora, o PROCON esteve no município realizando orientações, visitas aos comércios e disponibilizando seus contatos para reclamações.