Câmara Municipal veta dinheiro para lives no Quinari solicitado pelo Prefeito

A Câmara Municipal dos Vereadores vetou um gasto desnecessário neste momento de transição administrativa e de demissão em massa de servidores municipais, por parte do Prefeito André Maia.

André Maia estava propondo uma emenda no Plano Plurianual e no Orçamento Geral do município, no intuito de contratar artistas de fora para fazerem apresentações online, em um momento que se avizinha a transição administrativa.

Somente dois vereadores foram a favor da pauta, ao todo 9 votaram contra a pauta considerando o momento que passa o Quinari e a necessidade de se investir em serviços essenciais, deixando a fanfarronice de lado.

O vereador Presidente Gilson da Funerária explicou: – A Pauta chegou aqui e causou estranheza, os vereadores entenderam que neste momento a apresentação de live, não se faz necessária, ainda mais não se tratando de artistas que não são do município, então agora essa matéria fica para o próximo, quando a próxima prefeita vai estudar o que fazer, explicou o vereador Gilson da Funerária.