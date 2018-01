Câmara Municipal se moderniza para servir a população

A Mesa Diretora da Câmara dos Vereadores de Senador Guiomard continua com o processo de modernização e melhorias das atividades legislativas em sinal de compromisso com o município. No primeiro momento a gestão do presidente Gilson da Funerária (PROGRESSISTAS) e da vereadora primeira Secretária Cláudia (PT) Lima adquiriram microfones, cadeiras, impressoras e renovaram os assentos da galeria.

Nesta sexta-feira (19) uma confraternização com homenagem aos servidores e agradecimento aos mesmos. O ato contou com a presença do vice-prefeito Judson Costa (PPS) e 7 dos 11 vereadores. Os ausentes justificaram estarem em outro compromisso já pré-agendado.

Nesse segundo ano de mandato a mesa investiu em bebedouros, geladeira, micro-ondas, armário e duas mesas para o plenário do legislativo municipal. Os recursos para essa aquisição são do poder legislativo.

“Quero dizer para todos os vereadores e vereadoras que conte comigo, sou um parceiro e pronto para junto lutarmos por uma cidade melhor”, declarou o vice-prefeito Judson Costa.

“Parabenizo a mesa diretora pelo trabalho, aqui tem às divergências partidárias e o propósito de todos é ajudar o município”, declarou o vereador Cleilton Nogueira (PR).

“Eu vejo que a câmara mudou, que o esforço dos membros da mesa é fazer o melhor” declarou a servidora Sônia Carneiro.

“Aqui na Câmara acabamos com as negociatas, tenho certeza que hoje a população nos olha com respeito, por isso faço questão de parabenizar a todos pelo trabalho”, declarou o vereador Fabricio Lima (PSDB).

“Estou unida nesse propósito de ajudar nosso município, somos todos parceiros os onze vereadores”, relatou a vereador Irmã Chaguinha (PP).

“A câmara vive um momento novo, e pelo que ouço na rua, hoje esse poder tem uma gestão eficiente e compromissada, e também vejo isso com essas ações”, disse o vereador Celso Oliveira (PSDB).

Texto da CMSG