Câmara luta pela volta da emissão de identidades no Quinari

O presidente da Câmara de Senador Guiomard Gilson da Funerária (Progressistas) esteve nesta quarta-feira (07) em visita na Secretaria de Estado de Segurança Pública tratando sobre o retorno da emissão de Carteiras de Identidades no município.

“É uma pauta que surge do plenário da Câmara, através do vereador Fabricio que nós em conversa com o Secretário Emilson temos certeza que será atendido” analisou o vereador Gilson da Funerária.