Câmara dos Vereadores retoma suas atividades amanhã (07) às 9h

A Câmara dos Vereadores retoma suas atividades nesta terça-feira (07), a partir das 9h da manhã, com investimentos realizados pela Mesa Diretora.

Ao longo dos anos muito se ouviu falar em desvio de recursos no legislativo, até com compra de sal para gado com verbas destinadas à Câmara.

Desde que assumiram a Mesa Diretora, o vereador Gilson da Funerária (Progressistas) e a vereadora Cláudia Lima (PT) tiveram em mente e colocaram em prática que preciso é modernizar o parlamento, e assim estão fazendo com aquisições como, por exemplo, de microfones.

“Aqui no inicio do nosso mandato da mesa até microfone nós pegamos emprestado, o que tinha não funcionava, agora cada vereador terá o seu”, explicou Gilson da Funerária.

A vereadora Cláudia diz que é possível fazer. “Economizamos aqui e ali e o dinheiro é aplicado da forma correta, vocês estão vendo como fica produtivo e bonito”, finalizou.

Da CMSG