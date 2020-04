Câmara do Quinari fará sessões virtuais durante pandemia

A Câmara dos Vereadores de Senador Guiomard passa a adotar essa semana, através de ato da Mesa Diretora o Sistema de Deliberação On-line, onde os vereadores e vereadoras trabalharão remotamente.

Decretos do Estado e do Município vedam aglomerações de pessoas. Pensando nisso o vereador Gilson da Funerária instituiu uma Resolução voltada às sessões on-line, de forma remota.

“Equipe nossa tá instalando o aplicativo e nós vamos cumprir nosso papel, a mesa diretora desde o início entendeu que os trabalhos não poderiam ficar parados”, explica a vereadora Cláudia Lima.

A Mesa Diretora informou que a medida segue as orientações do Ministério Público Estadual, no que concerne a evitar aglomerações de pessoas.