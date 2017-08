Câmara disponibiliza seus dados para acesso de toda população do Quinari

A Câmara de Senador Guiomard disponibiliza para a população o acesso à informação de pagamentos, contratos, receitas, despesas, dentre outros, cumprindo assim com o que determina as leis.

Para acesso o leitor deve digitar na barra de endereços www.senadorguiomard.ac.leg.br e clicar em banner do lado direito da página com ícone de acessos à informação e ainda texto informativo.

O internauta deverá esperar alguns segundos e será direcionado para a página de transparência da Câmara ainda em construção, já dispondo de dados sobre a atual gestão.

O presidente do legislativo vereador Gilson da Funerária ao ser questionado disse que na segunda-feira vai se colocar a disposição do Ministério Público e demais pessoas que tenham dificuldades no acesso para ajudar.