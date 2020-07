Câmara desmente Prefeito André Maia e diz que já aprovou créditos ao orçamento do município

Em vídeo da Prefeitura André Maia mente sobre não aprovação de créditos ao orçamento do município, disse a Câmara dos Vereadores.

O prefeito André Maia mente deslavadamente em vídeo na internet. A Câmara dos Vereadores de Senador Guiomard já aprovou os dois pedidos de créditos ao orçamento geral do município, antes de sua entrada em recesso, tudo remotamente conforme ato da Mesa Diretora.

As matérias que estavam nas comissões foram aprovadas por unanimidade pelos vereadores e vereadoras. Uma dessas matérias é crédito adicional ao orçamento, relacionada a programa do Governo Federal que já deveria ter sido lançada no orçamento, no entanto, o Prefeito e sua equipe não tiveram competência para tal.

A outra pauta refere-se a questão do Covid-19, adotada como prioridade pela Câmara. O pedido de sessão extra é um desespero do Prefeito, uma vez que a matéria já foi analisada e aprovada. Assim o pedido perde o objeto.

O ataque do Prefeito ao parlamento é uma tentativa de se justificar de seus erros, inclusive a tentativa de fechar a funerária do Presidente da Câmara.

O vereador Gilson da Funerária explicou “Prefeito que foi preso pela Polícia Federal, tenta fechar minha funerária e tenta me queimar a todo custo. Desinformado e despreparado, a Câmara já votou os créditos ao orçamento do município. Converse pelo menos com seus vereadores aliados”.