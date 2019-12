Câmara de Senador Guiomard comemora ano legislativo produtivo

Os vereadores de Senador Guiomard comemoraram o ano de 2019, como um período legislativo produtivo, onde cada vez mais os parlamentares passaram a enxergar seus papéis de fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento social em sessão extraordinária sem pagamento de extra nesta terça-feira(17).

Reunidos extraordinariamente por deliberação das Comissões, bancadas partidárias e da Mesa Diretora os vereadores avaliaram todas as matérias em regime de urgência, sendo elas: Projeto de Lei nº 12 de 04/12/2019 que dispões sobre as diretrizes orçamentárias para 2020 do municipio. Projeto de Lei nº 13 de 05 de dezembro de 2019 que fixa Receita e despesa do Município. Projeto de Lei nº 015 de 04/12/2019 que autoriza abertura de crédito adicional especial para as obras de contenções as margens do Igarapé Judia. Projeto de Lei nº 009 de 25/11/2019 que dentre outros altera a Lei nº 060, dispondo sobre o plano de cargos carreiras dos Servidores da Saúde.

As matérias sem regime urgência deverão, segundo a Mesa Diretora da Câmara Municipal serem avaliadas no retorno dos trabalhos legislativos, pois o prazo conta em sessões ordinárias. Para o vereador Fabricio Lima “a Câmara através dos vereadores e vereadoras cumpriram com seus papel e o ano resta encerrado sem matérias de urgência pendentes”.

Por outro lado a vereadora e professora Cláudia Lima comemorou a independência da Câmara com a aprovação de 10% para remanejamento do Prefeito. “Acredito que essa casa, ao longo dos anos vem dando sua contribuição, e hoje retorno a acreditar que existem realmente vereadores e vereadoras preocupados com o dinheiro público”, finalizou ao comemorar os 10% de remanejamento do Prefeito, no orçamento geral.