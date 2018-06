Câmara aprovou abertura de novos créditos suplementares ao orçamento do município

A incompetência do ex-secretário de Planejamento Manoel Lima ainda reflete no orçamento geral do município de Senador Guiomard, quando deixou de listar verbas que seriam necessárias para a execução de emendas federais já conveniadas com a municipalidade.

Não existindo a previsão orçamentária nas leis referentes ao orçamento, aprovada ano passado, para o ano em curso, o Prefeito André Maia precisa pedir autorização da Câmara para executar os convênios.

Na última terça-feira, a Câmara aprovou créditos no orçamento do município por unanimidade, porém ninguém frisou a incompetência do superinteligente que embora sabendo dos projetos e da necessidade de contrapartida deixou de prevê no orçamento.

O crédito suplementar esquecido de ser previsto no orçamento do município pelo incompetente é de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais) para aquisição de uma mini carregadeira, fruto de emenda do Senador Sérgio Petecão, alocada ainda no mandato do ex-prefeito James Gomes.

Sobre a tramitação do projeto, o vereador Gilson da Funerária (Progressistas) disse: “aprovamos por unanimidade dentro do prazo que manda o regimento interno, não vou descumprir nenhuma lei, queremos o melhor e o melhor se faz com zelo”, complementou.