Câmara aprova Lei que garante abono para a Educação do Quinari

A Câmara dos Vereadores aprovou a Lei Municipal de iniciativa da Prefeita Rosana Gomes que vai garantir o pagamento do Abono para os servidores da Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Senador Guiomard.



A Lei autoriza a Prefeita a regulamentar os valores por decretos e teve dois votos contrários da oposição que tentaram apresentar emenda, todavia foram vencidos no plenário, com galeria lotada de servidores da educação municipal.



Nos últimos dias o Sinteac Estadual teve que assumir a condução das negociações com a Prefeitura, isso porque o Presidente local, pastor Luiz Carlos não conseguiu ter acesso aos dados sobre a matéria. Um membro do SINTEAC estadual, fora impedido pelo ex-vereador Alcy de compartilhar as informações.



Com a aprovação da Lei, ela vai para publicação no Diário Oficial do Estado, logo a Prefeita Rosana Gomes deverá divulgar os valores que cada categoria de servidor vai receber como abono neste final de 2021. Vale ressaltar que as sobras de recursos são da educação municipal, e tem critérios de pagamentos.