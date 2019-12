Briga de compadres no PSD do Quinari não assusta

A suposta briga entre o Presidente do PSD de Senador Guiomard, pastor João Carvalho e o Prefeito André Maia, ao ganhar os meios de comunicação social, demonstra o que já era sabido há tempo, desde o pleito estadual passado, quando o grupo de André Maia não deu votação expressiva para Jairo Carvalho ou mesmo para o Governador Gladson Cameli.

Por outro lado, a briga pessoal de João Carvalho tem como plano de fundo espaços de poder, onde o Prefeito André Maia quer mesmo governar sozinho com seus familiares, amigos e vereadores que lhe servem na Câmara.

Maia pelo que se denota, não é afeito a fidelidade partidária. Em sua gestão ele congrega ex-adversários, como por exemplo, o grupo de rede social, que em um passado recente lhe atacava. Em síntese o grupo do Pastor Pedro Abreu de Lima, que deixou James Gomes de lado para ser André Maia na eleição municipal, compôs o governo municipal e após um tempo resta de fora.

Em conversa com André Maia e João Carvalho, percebe-se o grau de raiva um do outro. Se essa disputa não se acabar em uma oração e um café quente na varanda do deputado Jairo Carvalho, será mera imprevisão.