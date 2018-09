A professora Branca Menezes – PSDB, fez ato de lançamento de sua candidatura de deputada estadual no final de semana no auditório da escola Modelo no Quinari com a presença de aliados e do candidatos majoritários da chapa de oposição.

Branca foi candidata ao cargo de prefeita nas últimas eleições ficando em segundo lugar. Ela conta com apoio de diversas lideranças locais e busca o mandato de deputada com o argumento de propor projetos de leis e efetuar cobranças ao poder executivo.