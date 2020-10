Branca envia foto como plano de governo, Proposta de Rosana não consta no DivulgaCand

As candidatas a Prefeitura de Senador Guiomard Rosana Gomes e Branca Menezes, pelo que consta do Sistema de Registro de Candidaturas, até o momento não apresentaram suas propostas de governo para o município.

Branca Menezes do PSDB, segundo o DivulgaCand colocou no lugar da proposta de Governo, uma fotografia, conforme se confere no presente link: http://divulgacandcontas.tse.jus.br/candidaturas/oficial/2020/AC/01538/426/candidatos/552686/5_1600869763282.JPG

Rosana Gomes do PP, ainda não tem seu plano divulgado no DivulgaCand, no entanto, informou que entregou pessoalmente o documento na Zona Eleitoral, quando deveria ter sido transmitido no ato do registro de candidatura. O documento ainda nao foi disponibilizado no sistema, veja: http://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/2020/2030402020/01538/10000969669

Gilson da Funerária do Solidariedade, André Maia do MDB e João Carvalho do PSL segundo o site Divulgacand do Tribunal Superior Eleitoral apresentaram seus planos de trabalhos. A Lei Eleitoral determina que candidatos a Prefeito e Governador apresentem seus planos de trabalho.