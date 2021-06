Bonal recebe melhorias através da parceria do Estado com a Prefeitura

A Prefeita Rosana Gomes (PP), pediu e o Governador Gladson Cameli atendeu a formalização de uma parceria voltada a melhorias de Ramais da Região, estando neste momento sendo contemplado o projeto Bonal. A parceria também envolve as Secretarias de Produção e Infraestrutura do Governo.

Comemorando a parceria a Prefeita em suas redes sociais escreveu “Estamos firmes no planejamento de parceria com o governo do estado por meio do Deracre e Sepa. Estou confiante”. A parceria do Governo com a Prefeitura vai contemplar diversas localidades com a melhoria de Ramais.

Senador Guiomard é uma das cidades acreanas que possuí a maior malha de ramais, bem como produção, sendo a a zona rural produtiva, com agricultura familiar ou mesmo gado para abate. Com os investimentos em ramais realizados pelo governo e a prefeitura, o importante setor ganha mais incentivo.