Blog do Crica apresenta decisão do Vice-prefeito de não acompanhar Prefeito para Frente Popular

A reação ao anúncio no BLOG DO CRICA feito pelo prefeito de Senador Guiomard, André Maia, que se juntará no apoio ao candidato ao governo Marcus Alexandre (PT), teve neste final de semana a reação imediata do vice-prefeito Judson Costa, em ligação ao BLOG: “sou do PPS e fiel ao projeto da oposição e não acompanharei o prefeito André Maia ao PT”. Judson, que disse ter sido afastado de todas as decisões da gestão, embora como advogado, tenha se colocado ao dispor, enfatizou não ser para ele novidade a decisão do prefeito André Maia: “seus principais secretários são ligados ao PT, e numa das poucas conversas que tivemos, ele já tinha manifestado o desejo de apoiar o Marcus Alexandre”. Judson critica os rumos da administração de Maia, como o de não seguir o princípio da moralidade da coisa pública, ao nomear para a Secretaria de Saúde a ex-deputada Dinha Carvalho, com condenação de improbidade pela justiça, por um colegiado jurídico. Citou como a falta de prioridade na sua gestão, ao fato da cidade estar enfrentando vários problemas, abandonada, e o prefeito André ter optado por comprar um Drone, que não foi explicado em como será usado para ajudar na gestão. Judson, que além de advogado e Oficial da Reserva da PM, se mostra decepcionado por não ter sido aproveitado para colaborar na gestão, com o potencial que tem. “Na campanha o André andava comigo e prometia que seria um prefeito diferente e que o vice governaria com ele. Simplesmente não cumpriu. Ele pode ir para o PT que eu apoiarei a candidatura ao governo do senador Gladson Cameli (PP)”. Para Judson, o que embute o apoio do prefeito ao petista Marcus Alexandre é o temor do Gladson Cameli ganhar, e a mulher do ex-prefeito James Gomes (PP), Mailza Gomes, assumir o Senado e o grupo ter um candidato para prefeito em 2020 para enfrentar o André Maia.