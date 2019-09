Batida entre moto e bicicleta deixa um morto e outro gravemente ferido na rodovia AC-40

Um acidente envolvendo uma moto e uma bicicleta tirou a vida do idoso Sebastião Nolberto da Silva, de 79 anos e deixou um homem identificado por populares como Luciano, gravemente ferido na manhã deste domingo (22) na rodovia AC-40, próximo a uma fábrica de vidros em Senador Guiomard, distante 27 km de Rio Branco.

De acordo com informações de populares que presenciaram o acidente, o condutor da moto modelo Bros de cor vermelha, placa NAA-4048 trafegava no sentido trevo-centro de Senador Guiomard, quando colidiu com o ciclista que trafegava no mesmo sentido, atravessando a rodovia.

Com impacto o idoso foi arremessado cerca de 20 metros e sofreu várias fraturas pelo corpo, a bicicleta ficou totalmente destruída. O motociclista caiu sobre o asfalto e também ficou gravemente ferido.