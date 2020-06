Batida de carro e moto faz entregador vítima de acidente no Quinari

Os moradores do Quinari nesta sexta-feira (12) choram a morte do jovem trabalhador e entregador Alexandre Souza que após uma batida da sua motocicleta e um carro, não resistiu aos ferimentos e veio a óbito no local da colisão.



Alexandre era um jovem conhecido dos moradores do Quinari, tendo sempre um bom relacionamento com os clientes da lanchonete para a qual prestava serviços no centro da cidade.



De acordo com a postagem de Gesiel Vieira, o acidente foi fatal, ele ainda disponibilizou a fotografia que mostra a batida, que findou por ceifar a vida de Alexandre. Logo após os fatos a Polícia isolou o local e a perícia foi acionada.