Base e oposição se unem e aprovam requerimento para secretárias prestarem esclarecimentos

Os vereadores de Senador Guiomard aprovaram dois requerimentos na última terça-feira cujo objetivo é o esclarecimento de assuntos nas pastas de Saúde e educação.

As Secretárias Márcia Silva e Duane Mascarello estão sendo convidadas a irem até o parlamento através dos requerimentos dos vereadores Fabricio Lima (PSDB) e Francisca Macedo (PT).

A aprovação da chamada as Secretárias contou com o voto de todos os vereadores e vereadoras, tendo como base o princípio da transparência com a administração pública, indispensável ao trabalho exercido pelos parlamentares.

Da CMSG