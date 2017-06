Base aliada derruba requerimento de vereador sobre pedido de informações

Os vereadores da base do Prefeito do município de Senador Guiomard André Maia, com exceção da vereadora petista Francisca Macedo (PT) derrubaram o requerimento do vereador Celso Oliveira (PSDB) que pedia informações sobre as licitações desse primeiro semestre.

O vereador Celso Oliveira argumentou “que a não aprovação da matéria representa o medo de uma fiscalização detalhada e pretende ajuizar uma ação na justiça para ter acesso aos documentos”, como fez recentemente o presidente da Câmara.

Em contato com o Prefeito André Maia (PSD) ele informou que o vereador e todos podem acompanhar as licitações no portal LINCON do Tribunal de Contas do Acre. Ele afirmou ainda que não tem o que temer em sua gestão.

“Importante constar que todas as informações são publicadas no Diário Oficial e também no sistema do TCE, eu penso que nós estamos fazendo uma gestão transparente”, disse o prefeito.

Quem votou contra o pedido de informações?

Magildo Lima (PP)

Irmã Chaguinha (PP)

Cleilon Nogueira (PR)

James Queiroz (PR)

Idalete Holanda (PSB)

Quem votou a favor da matéria?

Celso Oliveira (PSDB)

Fabrício Lima (PSDB)

Cláudia Lima (PT)

Francisca Macedo (PT)

Gilson da Funerária (PP) *não votou em virtude de ser presidente, no entanto salientou sua opinião favorável a matéria.

Texto do Portal com informações da CMSG