Baixa Verde recebe serviços de saúde e assistência social

O prefeito do Quinari Gilson Pessoa através das Secretarias de Saúde e Assistência Social promoveu neste sábado (13) a Ação “Saúde é Cidadania” na comunidade Baixa Verde na BR 317. A coordenação dos trabalhos foi da Secretária Juliana Regina de Paula. Os vereadores Fabrício Lima, irmã Chaguinha e Cláudia Lima se fizeram presentes na abertura. Atendimentos médicos e sociais foram realizados para a comunidade.

Logo cedo um café da manhã foi servido para a comunidade e servidores que acompanharam a fala das autoridades presentes. Na abertura a representante dos moradores dona Fátima, bem como o pastor Antonio José agradeceram ao prefeito e sua equipe.

“Eu sou movido ao desafio, quando assumimos a Prefeitura eu disse para a minha equipe que nós temos que fazer pelo povo, se o povo estiver bem atendido, já estou realizado, eu sei dos desafios que temos, por isso agradeço as equipes de saúde, assistência social, ao Exército e a Câmara na pessoa dos vereadores Fabrício, Cláudia e Chaguinha que estão aqui comigo”, analisou o prefeito.

A coordenação dos trabalhos aconteceu a cargo da Secretária de Saúde Juliana Regina de Paula, que reuniu médicos, dentistas, enfermeiros, farmacêuticos, técnicas e o apoio do Exército Brasileiro com seus profissionais.

“Quero agradecer o apoio da equipe, aqui menciono a contribuição do Exército com seus profissionais que vieram nos ajudar”, agradeceu a Secretária.

Como representante da Câmara, o vice-presidente Fabrício Lima lembrou a importância de atender as comunidades. Enfatizou o trabalho das equipes e ponderou que o desejo do grupo é servir e agir dentro da legalidade. “Eu quero parabenizar o prefeito, conversando com ele, já me disse que realizará novos atendimentos, por isso vamos seguir juntos cuidando do nosso Quinari”.