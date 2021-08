Bairro Democracia pede ajuda para realização do Dia das Crianças

O Dia das Crianças está chegando e o projeto “Democracia Kids” conta com sua colaboração com: Pão, Ingredientes para o cachorro quente, saco para o pão, milho de pipoca, saco de papel p/pipoca, geladinho, carne moída, salsicha, milho verde, seleta, molho de tomate, creme de leite entre outros itens.



“Contribuir com amor é como plantar uma semente no rosto de uma criança, colheremos o mais belo e sincero sorriso”, dia a jovem Flavinha que organiza o projeto há vários anos de forma voluntária com outros moradores do bairro.