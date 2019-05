Autoridades inauguram o novo edifício sede da Secretaria de Educação do município

Como parte das comemorações alusivas aos 43 anos do Quinari, foi inaugurada nesta quarta-feira (14) pelo Prefeito Gilson Pessoa, Secretário de Educação Carlos Afonso, Vereadores, o Juiz da Cidade, o Edifício da Secretaria Municipal de Educação.

O prédio é de recursos viabilizados ainda na gestão James Gomes junto ao Senador Gladson Cameli, autor da emenda junto ao Ministério da Defesa. As professoras Márcia que ocupou a Secretaria Municipal de Educação juntamente com a Alcione Xavier ajudaram ao município não perder os recursos com seus trabalhos. A professora Alcione do Santos Xavier foi homenageada, recebendo o prédio, o seu nome através de uma lei de autoria da vereadora Cláudia Lima.