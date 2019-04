Autoridades do estado e Prefeitura visitam ZPE e buscam funcionamento

Autoridades do Governo do Acre, da Prefeitura de Senador Guiomard e a senadora Mailza Gomes visitaram a Zona de Processamento e Exportação – ZPE/AC, projeto do Governo do Estado que nunca funcionou.

O novo Governo do Estado quer fazer o espaço funcionar com as instalações do Parque Tecnológico Vale do Aquiry idealizado pela Senadora Mailza e a ZPE, que até hoje não funcionou.

O Prefeito Gilson Pessoa garantiu o apoio e disse sonhar com o investimento no Quinari. Por outro lado, a Senadora Mailza Gomes prometeu buscar apoio junto ao Governo Federal para funcionamento da ZPE e seu parque tecnológico.

O Governo do Estado através dos responsáveis pela ZPE falou dos cuidados que tem adotado para manter o prédio. Reconheceu os desafios e disse que vai lutar para fazer funcionar o imóvel.