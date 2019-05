Autoridades buscam estreitar parcerias na educação

Em busca de parceria para retomar o desenvolvimento de Senador Guiomard em diversas áreas, como a educação o Prefeito Gilson Pessoa acompanhado da vereadora Cláudia Lima e do Secretário Carlos Afonso visitaram o Secretário de Estado de Educação Mauro Sérgio.

Na pauta da agenda as parcerias do estado com o município na área da educação, bem como a municipalização, que já vinha sendo implementada. Os gestores públicos querem ampliar as parcerias do estado com o município e seguir rumo à qualidade do ensino público.

Gilson agradeceu a recepção do Secretário. A vereadora Cláudia indicou algumas melhorias ao estado. O Secretário Carlos Afonso pontuou a importância de fortalecer as redes do estado e do município no objetivo de manter os índices alcançados de qualidade.