Aula de campo leva alunos da escola Brigadeiro a conhecer Estação de Tratamento de Esgoto

Alunos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Brigadeiro Eduardo Gomes visitaram a Estação de Tratamento de Esgoto – ETA São Francisco, em Rio Branco em uma atividade multidisciplinar promovida pelos professores da escola com apoio da direção e da gestão André Maia através da Secretaria Municipal de Educação.

A professora de ciências Elisangela Martins explicou que a agenda começou com uma visita ao lixão da cidade, Associação de Resíduos Sólidos e hoje na Estação de Tratamento.

A educadora considerou o projeto desenvolvido através da escola uma boa oportunidade para ampliar o conhecimento dos alunos, segundo ela eles ficaram encantados com o que puderam acompanhar.

Após as visitas, outros trabalhos serão realizados pelos estudantes e professores. Esse projeto contou com uma parte teórica em sala e aula de campo tratando da preservação ambiental, enfatizando a importância para as futuras gerações.