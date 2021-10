Aúdio revela que suposto boicote foi feito por gestora cargo em comissão do Governo Gladson

Uma informação recebida pelo Portal Quinari, através de aplicativo de mensagens, aponta que a decisão de não retomar as aulas na Escola Cívico Militar Professor Adalcir Simões da Costa, teria partido da Diretora que é cargo em Comissão e apadrinhada política do Governo Gladson, Maria Antônia.

Em conversa informal o Portal Quinari obteve informação, que a gestora supostamente tomou a decisão e resolveu peitar a coordenadora do Núcleo, sendo que a professora Elisangela em conversa com o editor licenciado do site havia suspeitado de um boicote, motivo este que levou o site a noticiar o ocorrido.

Não bastasse isso, a gestora Maria Antônia, saiu em defesa de “seus professores” e comunidade escolar, aduzindo que o motivo seria a falta de investimentos do PDDE Estrutura. Se confirmando a informação que a professora resolveu por livre decisão não começar os trabalhos, cabe abertura de processo administrativo disciplinar pela Secretaria de Estado de Educação, bem como acesso as decisões internas que tenham motivado o reinício ou não.

A fonte do Portal Quinari revelou que “aquela moça (Maria Antônia) resolveu peitar o estado, deixando todos os professores surpresos, por ser ela nomeada por livre decisão do governo”. Maria Antônia em sua gestão também vem sendo acusada pela desorganização da escola, como postou recentemente em sua rede social, o pai de ex-aluno da Escola Bertoldo Geraldo. Alunos também reclamam da falta de organização da entrega de atividades, não lançamento de notas e outros.

O fato será levado ao conhecimento da Secretária de Educação Socorro Neri, que enfrenta problema semelhante ao orquestrado no Quinari em outras escolas. Tratando-se de servidores públicos, que não atendem os comandos de autoridades superiores, é possível a abertura de procedimento administrativo para as devidas apurações de conduta, sob pena de se violar o dever legal do agir estatal.

Procurada para comentar os fatos desta reportagem, após as duas últimas notícias, Maria Antônia bloqueou o editor licenciado do site, todavia passou a postar críticas ao trabalho do Portal Quinari.