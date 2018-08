Atualizada a Coluna de Olho em 31/07/2018

O retorno da Villa Country

Há quem diga que o retorno da casa noturna é para glorificar de pé. Na verdade, os Quinarienses estavam sem casa noturna para tomar uma gelada, curtir um sertanejo ou mesmo uma boate. Consideramos esse retorno valioso. Parabéns ao empreendedor. Que continue.

Correta atitude

O prefeito André Maia com seu controlador acertaram em cheio no corte das dobras. Havia um festival de irregularidades, claro que também algumas pessoas de fato trabalhavam. Feliz a providência e as declarações em entrevistas e documentos. O termo “facção” caiu bem para o que acontecia. Falta leitura de alguns e algumas.

Indicação certa

Na segunda-feira (29) este site esta indicou um curso de português instrumental, interpretação textual, voltado aos diretores de escola e agora com a possibilidade de ser ampliado aos funcionários de todas as redes de ensino. Por um lado, um grupo não faz a leitura do significado de palavras e por outro até o D da palavra Guiomard alguns esquecem e publicam fotos com cara deslavada no facebook.

Bola fora

Quem cuida da articulação do deputado Jairo Carvalho (PSD) deu um bola fora em não acompanhar cenários e construir alternativas. Ao se confirmar a rasteira ou recusa do MDB de tê-lo na chapa, só mostra incompetência por parte dos “intelectuais” que cercam e servem o PSD. Poucos se salvam.

Vai responder

O professor Manoel Lima vai responder o processo de denúncia do promotor Walter Texeira. Esse procedimento não é coisa de outro mundo. Um bom advogado vai mostrar que não houve dolo e o combativo, ninguém pode tirar isso dele, retorna livre, leve e solto.

Novo Juiz Eleitoral

O Doutor Romário Divino será o juiz eleitoral da 8• Zona. O comportamento do magistrado é de prudência e respeito para com as pessoas. Um magistrado considerado pela comunidade digno e sensato.

Volta na próxima semana

Na próxima semana os trabalhos na Câmara Municipal retornará. É o segundo semestre do ano de 2018. Tempo que corre!