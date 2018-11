Atualizada a Coluna de Olho em 29/11/2018

Fraqueza nos argumentos

Os argumentos usados pelo vereador Magildo Lima são fracos quando aborda o Regimento Interno da Câmara e a Lei Orgânica. Sempre foi maria vai com as outras e hoje entende tudo. Como assim??? Troque a professora e seu professor pois são mais fracos que caldo de piaba.

Não se submete

O Portal Quinari não se submete à opinião de leitor. Quando se critica perde a imparcialidade, se é que existe isso em alguém, então sabe-se os motivos de desagradar terceiros.

Tranquilizar os funcionários do hospital

Aos servidores do hospital um recado. Não deverá dirigir a unidade, quem viva a falar e falar em corredor. Do mesmo jeito será o Núcleo de Ensino. Na política as pessoas têm que começar a se colocarem nos lugares delas e aguardarem os acontecimentos.

Cargos não são eternos

Há um boato na cidade que o professor Avany Brito deixaria o Núcleo e assumiria a Secretaria Municipal de Educação. Isso seria um despautério e demonstraria que o mesmo não consegue viver fora do poder. O Avany precisa como outros de férias. Cargos não são eternos.

Merece espaço

O ex-vereador Pedro Mendes deverá ter seu espaço no governo Gladson Cameli. Pedro sempre manteve sua posição. O vereador Gilson defenderá um espaço para o mesmo, pelo que me disse.

Celso Oliveira entra na disputa para prefeito

O Celso Oliveira deixará o PSDB se quiser ser candidato à Prefeitura. No partido, no caso do Diretório do Quinari, manda só dois. Se o Celso insistir em ficar no partido será podado.

Balde de água fria nas pretenções

O fato do vice governador eleito não querer mais indicar cargos no futuro governo aquietou o facho dos seus assessores. Os debates passarão pela observação do Fabricio, ele ajudou o governador como outros. Teve gente que se concentrou em sua própria campanha, enquanto os pedidos de voto corria por conta dos nomes que a Coluna já deu.

Pesa contra o Jairo

Pesa contra a nomeação de Jairo Carvalho para a Secretaria de Produção Familiar ele não ter um currículo técnico. Também pesa o fato de não ter adotado uma posição com seus apadrinhados em favor do Governador Gladson Cameli, tendo ficado segundo os críticos da política no muro e tudo ter sido informado ao Governador. Inclusive me disseram que constam fotos, santinhos sem a numeração, os prints de conversas em grupos, dentre outros.