Atualizada a Coluna de Olho em 29/05/2017

Abrir dos olhos

O prefeito André Maia precisa abrir os olhos com alguns dos gulosos de sua base na Câmara, pois na ótica de um analista político do Quinari ele disse que se o prefeito não cortar enquanto é cedo eles tiram até as cuecas do homem. Em tudo eles querem fazer política e colocar os famigerados cabos eleitorais.

Advogado de sucesso

O professor e Ilmar é um advogado de sucesso, filho do município e com liderança. Se vier a assumir algum espaço tem toda competência e capital político para tal. E mais, Ilmar é cheio de boas intenções, soma e sabe construir diálogos.

O caso Dinha

Pegou muita gente de surpresa, gerou lamentações, porém, a norma jurídica é assim, não há como os entes não cumprir. Em conversa com a Dinha ela demonstrou muita serenidade, humildade e bom senso. Não é um até nunca mais, é um até breve.

Ato elogiável

O ato com a presença do deputado Major Rocha, Prefeito André Maia e o vereador Fabrício no qual anunciaram recursos para reforma do Ginásio José Edson Honorato, já municipalizado foi elogiável pela sociedade. Restou ao Chatildo ou Pandora ficar calado e não se intrometer em política de gente adulto.

Sinteac e Conselho

O formato de gestão compartilhada na Secretaria Municipal de Educação possibilitará para a educação do município um novo momento, onde a comunidade participa, sugere, ver as condições e ajuda a construir. O Sinteac já indicou os membros que representarão a categoria no Conselhão.

Acertou com a ideia

O Presidente da Câmara vereador Gilson da Funerária acertou em cheio com essa sua ideia de levar as crianças, adolescentes e jovens para dentro da Câmara Municipal. Começou com a participação dos alunos do 3º ano do 15 de Junho e agora o vereador pelo que foi postado nas redes sociais vai remeter um oficio chamando todas as escolas para acompanhar como se dá o funcionamento do parlamento.

Encerramos essa coluna com o seguinte vídeo enviado ao Portal Quinari.