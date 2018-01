Atualizada a Coluna de Olho em 29/01/2018

Querendo liderar e não lidera nada

A Frente Popular do Quinari tem à frente do Núcleo de Ensino o professor Avany Brito. Articulação política ele não tem. Parece-me que consegue fazer uma gestão pelo menos respeitando os servidores. De gestor público, é o mínimo que se espera.

Articuladores equivocados

Em uma rápida conversa com a presidente do Sinteac, professora Duce Barbosa ela fez um desabafo. “Tem gente da categoria que boicota todo mundo, e atrapalha nas negociações”. Pelo que sei, uma dessas pessoas faz o papel de intelectual e crítico, levando e trazendo com as fofocas de típicas pelo dito popular de lavadeiras de roupas.

Cabe ao prefeito

Cabe ao Prefeito André Maia (PSD) dialogar com os representantes sindicais, pois além do Sinteac, agora tem ainda o Sinproacre. Acredito que o objetivo de ambos seja o bem da categoria e não da minoria. Deve o prefeito ir isolando os “intelectuais” que representam eles próprios.

Nome na disputa

Jorge Catalan visitou a redação do Portal Quinari. Disse que estava deixando os Progressistas e se filiando ao Solidariedade e que estaria apoiando para deputada federal a Doutora Vanda Milani (SD). Catalan surge como uma opção para deputado disputando com Branca (PSDB), Jairo Carvalho (PSD), Chiquinha (PT), Aurélio (se fazendo de importante atrás de partido) e André da Droga Vale correndo por fora e muito ligeiro.

Não combina

Fiquei a imaginar essa semana sobre quem estuda a ciência jurídica ou policial e se dá o luxo de defender o voto para o pré-candidato à presidência da república Bolsonaro. É a mesma coisa dos petistas, a maioria intelectuais, criticarem o sistema democrático e jurídico que aplicou as leis ao ex-presidente Lula. É uma contradição só.

Acertou no coordenador

Ouvi de bastidores que o pré-candidato ao governo Gladson Cameli (Progressistas) vai escolher como coordenador de campanha o vereador Fabricio Lima (PSDB). É um nome de credibilidade e respeito do povo.

Para o Marcus Alexandre

Se o prefeito André Maia não aderir a campanha do petista, vai ser a soma dos ruins para tentar coordenar a campanha. Respaldo e voto até agora alguns que vem se declarando Marcus Viana não tem.

Enquete sobre gestão

Portal Quinari elabora um estudo no formato de análise e participação da comunidade sobre a gestão da Prefeitura Municipal, bem como da atuação dos vereadores. O resultado será conhecido antes da aproximação do pleito do ano de 2018.