Atualizada a Coluna de Olho em 29/05/2021

União da imbecilidade

Quem vai as sessões da Câmara dos Vereadores, uma ou duas pessoas, dizem que estão vendo de alguns vereadores e vereadoras um culto a burrice, se não a imbecilidade. Primeiro, os assessores são dos piores, a mequetrefagem, como dizia um saudoso amigo parece querer vencer o nosso pobre Quinari.

Postura de oposição

A Prefeita Rosana Gomes terá que ter muita paciência com os dois mimados da Câmara, e ficar de olhos abertos em seu “líder na Câmara”, que por trás instrui os mimados a apresentarem requerimentos no sentido de constranger secretários, o exemplo mais recente é o do secretário Valna Batista. O requerimento foi todo orquestrado, e não tem nada de interesse da comunidade, sim interesses pessoais e todo mundo sabe qual é.

Cronograma de ramais

O cronograma para atender a zona rural se encontra na cabeça e no coração da Prefeita Rosana Gomes, ela foi a candidata a Prefeita e sabe onde levará as máquinas. Cabe a vereador, se quiser ajudar, fazer indicações pedidos para que atenda a comunidade. Tem vereador que mesmo na oposição sempre pede e é atendido.

Finalizando o mês 05

Finalizando o mês 5, faltam poucos dias para o mês 30. A Prefeita deverá se reunir com seus secretários e fazer uma avaliação de quem rendeu, de quem foi só discurso e pouco trabalho. Cargo de confiança quem manda é a titular e ponto final.

Emendas parlamentares

A Senadora Mailza Gomes em conversa que teve com o Portal Quinari listou inúmeras de suas emendas enviadas ao Quinari, quase todas pelo estado. É que o ex-prefeito André Maia deixou a Prefeitura inadimplente, e esperta a Mailza já sabia que ele poderia perder os recursos, como perdeu a do senador Petecão.

Moisés Diniz no Quinari

O ex-deputado Moisés Diniz deverá descer ao Quinari para conversar com o ex-vereador Gilson da Funerária e os dois vereadores do Solidariedade, Fabricio Lima e Reginalda. Segundo notícias da imprensa, a operação que estava sendo feita pelo Presidente do Solidariedade de ter o PROS e o Solidariedade juntos naufragaram. Agora as principais lideranças do partidão deverão decidir para onde irão pender, se ficam no Solidariedade ou acompanham a deputada Vanda Milani.