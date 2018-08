Atualizada a Coluna de Olho em 28/08/2018

As estrelas das eleições

Os candidatos a deputado estadual no Quinari deveriam reservar um tempo em suas agendas para visitar o povo. Se o clima da campanha continuar como está, não só aqui como no Acre todo, haverá um grande número de abstenção.

Candidatos precisam ter coragem

Os candidatos ao cargo de deputado estadual precisam ter coragem de conversar com o povo. Deveriam fazer suas campanhas, pelo menos uma hora do dia nos bairros do Quinari, no caso os que moram aqui na região. Se não os caçadores de voto, irão bamburrar. Quem avisa amigo é.

Jairo Carvalho

A vereadora irmã Chaguinha intensifica a campanha de apoio ao candidato Jairo Carvalho. A vereadora contou a coluna que não para um só minuto de manter contato com sua base, na busca de apoios.

Kilson Ribeiro

Pelo ex-prefeito Celso Ribeiro, a tendência é que o Kilson seja também um dos candidatos mais votados no Quinari. O Celso tem seu moral político, e com certeza deve ajudar o seu parente.

Branca Menezes

Se tem um entusiasta com a campanha de Branca Menezes é o vereador Fabricio Lima. A matemática é simples. O PSDB lançou chapa própria e o único com mandato é o Luiz Gonzaga. Fabricio explica: “A Branca pode ser deputada estadual, anote”.

Empolgado

Quem anda empolgado com a justiça é o jornalista Gilberto Moura. Recentemente foi denunciando por uma senhora que recebeu sem necessidade o bolsa família, a justiça pública embarcou na onda, todavia o MPE, o fiscal da ordem jurídica disse que não se manifestou contra o jornalista pois tomou conhecimento da investigação federal. Moura disse confiar profundamente na justiça.

Vanda Milani e Mara Rocha

Há quem diga que as federais mais votadas no Quinari serão a Dra Vanda (SD) e a Mara Rocha (PSDB). A matemática é simples, organizam uma campanha redonda com bons soldados na terra do amendoim.

Não sabem do trabalho um terço

Quem diz que aqueles que trabalham em Secretarias Municipais não trabalham, estão muito enganados. Na verdade, são pessoas que se dedicam de uma semana a outra e merecem receber boas remunerações.

Equívoco tremendo

Um servidor da educação me disse que o Sinteac questionou seus proventos por ocupar um cargo na Secretaria de Educação. Na verdade, o Sinteac perdeu a representação de professores e só representa técnicos, então deveria ir cuidar da categoria que representa e não embarcar em barcos furados.

Lei de gestão

E já estão doidos antes do tempo aqueles que se reversam em direções de escola. Ao Prefeito André Maia, no tempo certo, cabe discutir a Lei de gestão Escolar e diminuir o mandato de diretores de 4 para 3 anos, bem como estabelecer critérios para entrar quem realmente some.