Atualizada a Coluna de Olho em 28/03

Câmeras de segurança

Câmeras de segurança ajudarão a polícia a descobrir o furto de merenda. A Polícia Civil recebeu o pedido de investigação do Prefeito que também mandou abrir processo administrativo. A PC em breve deve colocar as mãos em acusados.

Se prepare

Se prepare os vereadores que pousam de paladinos da moralidade. Se a prática do TJ se confirmar, o processo deles será julgado em primeira instância. Falta aos vereadores a prerrogativa de foro do prefeito.

Incoerências 1

Eu sempre acreditei no povo. O povo sabe medir as incoerências políticas. Ocorre, que em menos de 6 meses de governo o Gilson já é cobrado como se tivesse há 3 anos de gestão. Isso é incoerência.

Incoerências 2

Outras incoerências acontecem com o Governador Gladson Cameli. O jovem assumiu o governo que era larapiado há mais de 20 anos por um único grupo e na boca de alguns precisa fazer tudo em menos de um ano. Como faz falta um ensino de gestão nas escolas.

Albergue ou casa das loucas?

Tem um setor do estado no Quinari que segundo umas fontes maldosas se transformou em albergue ou na casa das loucas. Já disse que o tempo vai resolver a demanda.

Deu a louca

Deu a louca no insignificante vereador Cleilton Nogueira em ofender o amigo Josafá. Já disse que a melhor coisa que o Cleilton faria era buscar defesa para seu processo, pois muitos advogados já me disseram que dos 6 a situação dele é a mais complicada.

Depois da matéria

Depois da matéria do Portal Quinari teve um movimento que tava iniciando que se acabou. Por qual motivo? Por não ser aspiração do povo e sim um mero palanque político. Jornalista serve pra ajudar a abrir ou fechar os olhos do povo.