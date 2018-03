Atualizada a Coluna de Olho em 26/02/2018

Café da Manhã com Jairo Carvalho

Em sua residência o deputado estadual Jairo Carvalho recebeu o editor do Portal Quinari e relatou alguns pontos que serão narrados abaixo. Carvalho bem animado com sua possível reeleição não deixa de lembrar que tem andando estado todo e fazendo grupo nos 22 municípios do estado.

Sobre a aliança e cargos

Jairo Carvalho explica que a relação com o Prefeito André Maia permanece a mesma e é de plena unidade. Questionado se o fato de pessoas como o irmão João Carvalho e a sogra Glória Maria, lhe queimam estando na administração, ele explica que não. “Estão para somar com o prefeito e os servidores municipais, tenho recebido elogios de ambos”.

Última briga no grupo

Carvalho conta que entende o jeito de cada pessoa. “Toda pessoa é livre para dizer o que almeja, deseja, tem umas coisas que é melhor a gente não se preocupar, e essa que teve no grupo não atrapalha a relação construída com o prefeito que com certeza vai precisar e ter nosso apoio na reeleição dele”.

Apoios importantes

Jairo Carvalho lembra que diferente da última eleição contará com o apoio de vereadores, prefeitos, vice-prefeito somados a lideranças da Igreja Assembleia de Deus em todo o estado. Questionado sobre o fato da Assembleia de Rio Branco, deixar a convenção no qual o pastor Pedro é Presidente e fiel apoiador de Carvalho, ele lembra que já não tinha os apoios dos irmãos que optaram por outro caminho e agora novos aliados estarão à frente de templos e são de irrestrita confiança do presidente da igreja.

De saída para o Juruá

Nos despedimos e o deputado anuncia grande agenda no vale do Juruá ao lado do senador Sérgio Petecão. “A agenda que nós vamos fazer agora, nós fazemos todos os anos, e andamos todas as cidades e visitamos nossas bases, levando uma palavra e apoio”, lembra. Outro fator importante para reeleição de Jairo, pelo menos 97% do partido, o PSD deve seguir com ele.

Ato do PSDB

O PSDB organizou um belo ato político na Câmara Municipal, e apresentou Branca Menezes como pré-candidata a deputada estadual. Já era esperado esse lançamento e agora os principais dirigentes já começam a organizar a campanha.

Assunto nas rodas

Querendo ou não, ficou feio o balaio de gatos no grupo de WhatsApp “Quinari Forte”, há quem diga que se os debatedores fossem mais atuantes na defesa do Prefeito nas redes sociais e com qualidade, a aceitação de André Maia estaria melhor.

Duas mulheres

Tem sido unânime a aceitação do trabalho das Secretárias Dinha e Márcia Silva. Com paciência e diálogos elas conseguem manter boa relação com servidores efetivos e o público que busca alguma demanda nas pastas.

Mostrar para que veio

Os secretários de comunicação, esporte, meio ambiente e agricultura precisam urgentemente criarem uma agenda de trabalho. Pelo menos é o que se houve nos bastidores e dos próprios vereadores da base aliada. Parece segundo os críticos que dois desses secretários não moram no Quinari e não dão o ar da graça do trabalho, comentou o vereador Fabricio Lima na Tribuna da Câmara.

Lava-jato

A FAAO recebeu os Procuradores da República Deltan Dallagnol e Douglas Fischer, ambos atuando na operação de combate a corrupção do país a Lava-jato. Significativo momento de compartilhamento de experiências. A palestra abordou o garantismo e expôs como são a maioria dos esquemas de corrupção no Brasil. A lava-jato, segundo Dallagnol teve como principal ferramenta, a comunicação social. Não é novidade, que o quarto, poder a mídia, quando algum ente tenta atrapalhar a operação, já expõe no primeiro telejornal.

Convite

No dia 22/03 (quinta-feira), a partir das 17h 30min o curso de Direito da Faculdade da Amazônia Ocidental – FAAO através do Núcleo de Prática Jurídica e de Direito Constitucional receberá o professor Flávio Martins, conhecido em todo Brasil e um dos melhores constitucionalista da nossa geração. Martins tratará de Inovações no Direito Constitucional e debaterá em mesa redonda com professores e alunos Intervenção Federal. O valor da inscrição é de R$ 35,00 (trinta e cinco reais), com certificado de 6h/a. Essa palestra contará com apresentações musicais e culturais de modo a dinamizar e tornar o ambiente atrativo também com sorteio de livros e outros. Você é nosso (a) convidado (a) especial. No facebook estamos com um evento. Confirme presença e nos ajude divulgando para demais interessados.