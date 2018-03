Atualizada a Coluna de Olho em 22/03/2018

Alerta foi dado

O ex-vereador Manoel Lima, ex-secretário de planejamento e hoje homem que se gaba de ganhar melhor que os secretários municipais restou desmoralizado. Havia ladrado em sua rede social facebook que votaria em Marcos Alexandre. Porém, o Prefeito deve caminhar mesmo com o Senador Gladson Cameli e o Major Rocha. Fontes contaram que Manoel estava eufórico no anúncio dos nomes da chapa. Manoel come no prato do Prefeito e precisa honrar o mesmo. Não só ele, como os demais que estão beneficiados.

Kilson Ribeiro candidato?

Chega ao Portal Quinari que o Núcleo da Família do Ex-prefeito Celso Ribeiro não vai apoiar a candidatura de Kilson Ribeiro à deputado estadual. Sem família não se chega a lugar algum. É preciso construir com todos. É difícil quem tem visão empreendedora querer gastar com política em tempo de vaca magra.

Se reciclar e viver o mundo virtual

A vereadora Francisca Macedo (PT) peca feio quando usa da tribuna para dizer que não tem transparência na Câmara. Diariamente estou acessando o endereço www.senadorguiomard.ac.leg.br e tendo informação de quanto e quando a vereadora recebe. Essas coisas em épocas passadas eram escondidas a sete chaves.

Outro que precisa saber se é PT ou oposição

O ex-vereador Alcy precisa também tomar uma posição. Seu irmão lhe expulsou do Núcleo de Ensino, a professora Márcia lhe acolheu junto com o Prefeito André Maia, porém não se ver Alcy defendendo o Prefeito, nem a gestão, somente seu companheiro Lula. Como ficará a situação? Será que o muro será o lugar, o Manoel Lima já assumiu que vai para onde o prefeito caminhar.

Falando nisso, ele quer ser coordenador de campanha

O ex-vereador Manoel Lima colocou-se primeiro como coordenador da campanha do candidato Majoritário ao Governo do Acre, como não deu certo, agora ele quer coordenar a eleição de Jairo Carvalho. A carreira de Manoel na política tem sido de insucesso.

Ação positiva

O professor Adonay Brito ligou ao Portal Quinari para informar que o Governo do Acre pretende climatizar a escola Diva Pereira e Veiga Cabral. Por falar em Adonay, ele anda ajudando o governo pela Secretaria de Estado de Educação, inclusive junto do seu irmão professor Avany.