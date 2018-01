Atualizada a Coluna de Olho em 22/01/2018

Política equivocada

O Prefeito André Maia (PSD) esta sendo avisado da política equivocada que seu ex-secretário Manoel Lima com seu atual Secretário de Comunicação Zezinho Avelino fazem ao realizar um evento de regularização fundiária e não convidar demais integrantes da equipe de governo ou mesmo os vereadores da base aliada. Na verdade, fica sobre o ar, a dúvida ou entendimento que a gestão não precisa e nem depende de aliados para a sua continuidade ou mesmo êxito.

Evento na Câmara

Considerei importante o evento realizado na Câmara pela mesa diretora. Também observei a entrega dos novos equipamentos. E o que há de extraordinário disso? Já teve presidente de Câmara que só rapou o orçamento daquele poder e deixava os equipamentos precários. O destaque é para o presidente Gilson, vice Magildo e a secretária Cláudia. É importante ressaltar que esses recursos são da atividade legislativa.

Secretário de Obras

O Dado Malaquias assumiu a pasta da Secretaria de Obras. Ninguém pode dizer que o mesmo não é esforçado. Precisará de condições e todo o suporte para o trabalho. E na gestão é assim, o secretário trabalha e o prefeito ganha o nome.

O vice-prefeito Judson Costa

O vice-prefeito Judson Costa (PPS) ao anunciar seu possível rompimento político com o prefeito, teve por entendimento que em um futuro próximo, ninguém poderá lhe acusar de ter ficado cego, surdo e mudo no cenário.

Repensar sobre a carreira política

O ex-vereador Manoel Lima precisa repensar sua carreira política tendo em vista seu insucesso político por onde passou ou esteve. Um dos seus erros é atacar os outros e não dá nome aos bois, como diz o ditado popular.

Atuação na zona rural

O vereador Magildo Lima anda sumido. Contava-me uma fonte que ele vem reforçando seu trabalho de apoio ao homem do campo. Sobre trabalho, ninguém pode questionar o vereador, ele é atencioso e gosta de ajudar o produtor rural.

Sobre deixar o PSB

Antes tarde do que nunca. Aurélio agora espera receber propostas de filiações partidárias, pois na ótica do mesmo dispõe de um grande capital eleitoral. Veremos esses votos quando o empresário passar pelas urnas. Na eleição ou você se levanta ou cai. Simples assim o jogo.

Na cola do Rocha

Ex-candidata a Prefeita Branca Menezes (PSDB) anda animada com os apoios políticos que vem recebendo fora do Quinari. Ao lado do deputado Federal Major Rocha, vem percorrendo diversas cidades.