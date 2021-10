Atualizada a Coluna de Olho em 22/10/2021

Mês 10 de 2021

Começa acabar a lua de mel de gestores públicos eleitos em 2020. Terão que dizer para o que vieram e não ficar com choro pelos cantos.



Cadê o dinheiro?

O fato dos “assessores” do vereador Magildo tirarem uma foto dele fingindo arrumar um ar da Câmara, não demonstra boa gestão e sim papagaiada de presepeiro político, pois a verba que a Câmara recebe é possível de pagar um profissional do Quinari para estes serviços.



Chega a ser feio

Chega a ser ridículo escola estadual barganhar com os alunos nestes termos: “-se preferir não voltar, terão que arcar com os custos das apostilas”. Cadê o dinheiro que estava aqui?



Serviço bem feito

Em conversa com a Prefeita Rosana Gomes, ela informou ao Portal Quinari que os serviços de passagem do igarapé judia pela Linha do Ônibus serão refeitos. Rosana garantiu que uma obra de boa qualidade será feita.



Um bom trabalho

O Presidente da Fundação Municipal de Cultura Eudiran Carneiro, tem se articulado e viabilizado atividades culturais na Fundação Municipal de Cultura. Eudiran é uma pessoa competente deste setor. Sucesso.

Suruba vazou

O Portal Quinari teve acesso à informação que um grupo de vereadores e vereadoras participaram de uma suruba e os próprios comentam às claras, teve inversão de papeis e tudo. Havendo imagens, o site vai divulgar, no momento são informações preliminares em apuração.