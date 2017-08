Atualizada a Coluna de Olho em 21/08/2017

Mudança de posição

Quem foi na sessão retrasada viu que alguns dos vereadores da base aliada estavam enfurecidos com alguns Secretários Municipais. Motivo? Querem ser gestores e não vereadores. Quem via discursos do passado e do presente ficou sem entender nada.

Resolveu com eles

Uma fonte revelou que o prefeito André Maia (PSD) conversou com todos e os colocou debaixo da asa novamente. Há quem diga, que o prefeito deverá ter muita paciência para suportar o poço sem fundo de alguns.

Postura elogiável

Ninguém poderá falar da postura do vice-prefeito Judson Costa (PPS), pelo que vem demonstrando, se comporta como sujeito ético e só entra onde lhe é feito o convite. A qualificação dele é essencial nesse processo, pois já vem de inúmeras funções estratégicas.

Prefeito bravo

O prefeito de Sena Madureira Mazinho Serafim soltou o verbo contra o jornalista Assem Neto. O colega jornalista antes de dá o suposto furo jornalístico postou nas redes sociais e o prefeito que não recua a uma boa briga escreveu algumas ofensas ao colega de profissão.

Márcio Bittar

Márcio Bittar (PMDB), pré-candidato ao senado vai continuar visitando todas as lideranças políticas do Quinari. Conforme contou a coluna, ele entende que o eleitor, a liderança política tem sua relevância no processo de construção ao senado. Bittar numa última reunião disse que não trata as pessoas como “pacote” e por isso conversará com todos.

Correndo pela reeleição

Funcionários da Assembleia Legislativa acreditam na reeleição do deputado Jairo Carvalho (PSD), segundo eles, o deputado tem atuação nas comunidades e na tribuna, fato que como oposição ao governo lhe garantiu visibilidade.

Outro ângulo

Um analista político da terra de muro baixo considerou essa mídia dos salários dos magistrados, um dos primeiros remédios contra a operação Lava-jato. Os proventos de juízes, desembargadores, forma jogados ao vento. Falta ainda dos Promotores de Justiça e Procuradores. Não vejo isso como fato de outro mundo, a transparência é boa para a democracia. E quem estuda tem mesmo que ser bem remunerado. Todo servidor que faz carreira, alcança remuneração de acordo com a que seguiu, então muitos dos questionamentos são tolos.