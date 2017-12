Fim do ano

Dizia o famigerado deputado federal Tiririca que pior do está não fica. Entra ano e sai ano, e a frase óbvia do artista que após usar passagens aéreas da Câmara para viajar visando a realização de seus shows, se confirma.

Reforma de governo

O Prefeito André Maia poderá fazer reformas em seu governo. Em conversa com uma liderança local, ele informou que o caminho a ser utilizado, seria reduzindo secretarias para que viesse a realizar economias para alavancar a gestão.

Show do ego

Segundo consta os presidentes de Comissões da Câmara não votaram a matéria dos servidores na última semana pelo charme. Como os telefones tocaram para serem convidados para o evento no salão paroquial e estes não atenderam, resolveram fazer beiço com a matéria enviada pelo Prefeito que vai beneficiar os servidores públicos.

Precipitado o debate

O Portal Quinari não se arrepende uma vírgula de ter acabado com a cachorrada no seu grupo de aplicativo WhatsApp. Chegava a ser medíocre o debate, muitos deles devido as insatisfações pessoais e longe dos interesses coletivos. É preciso esperar pelo tempo para adiante fazer uma avaliação.

Mandato apagado e aceso

Quem se elege deve saber que há caminhos para mandatos acesos e apagados. Quem faz mandato apagado pode colher o preço da derrota. Quem faz mandato aceso e agrada seus eleitores com trabalho comunitário, técnico e de qualidade tem chances de crescer.

Próximo ano

O próximo ano vai ser bem movimentado pelos eventos. Carnaval, copa e eleições. O ano será pequeno do ponto de vista das festividades e mobilizações, no entanto, deverão existir muitas novidades no campo da política, visto que algumas peças do tabuleiro se reacomodarão.

Visita importante

O Pastor Kenedy, filho do pastor Pedro Abreu, é uma liderança de grande capital eleitoral no Quinari. Empolgado em suas redes sociais compartilhou fotos do seu aniversário, onde recebeu o Prefeito de Rio Branco Marcus Alexandre e o deputado presidente da Assembleia Legislativa Ney Amorim.

Cientista político

Há coisas hilárias nessa grande rede mundial, como por exemplo, atribuir título de cientista político há quem não se qualificou em sociologia, filosofia ou mesmo nas ciências políticas. É como escreveu Miguel Reale:“À primeira vista, parece acertado dizer-se que a missão da filosofia seja receber os resultados das ciências e coordená-los em uma unidade nova”.