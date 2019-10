Atualizada a Coluna de Olho em 17/10/2019

Feio é apelido

Não muda. A mídia do atual Prefeito André Maia é para desconstruir Gilson da Funerária, mesma estratégia que fez com o ex-prefeito James Gomes. Se o leitor observar até a agenda de reuniões de Maia é nos mesmos locais que Gilson se reuniu. Tentou de todas as formas seguir a mesma pegada do Zé do Caixão e não conseguiu.

Solicitação ao Estado

O Prefeito André Maia solicitou a Professora Branca Menezes para ficar à sua disposição pelo Cargo Especial em Comissão – CEC que ganhou do Governo do Estado. Branca passou a ganhar uma CEC 7 que beira os R$ 7.100,00 (sete mil e cem reais) e ficou com outro de professora. É bem verdade que hoje Branca Menezes ganha mais que um vice-prefeito de Senador Guiomard.