Atualizada a Coluna de Olho em 17/08/2018

Tolice 1

O Portal do Quinari reafirma a matéria das críticas proferidas pelo Pastor Uchoa (PSD) em relação aos servidores municipais. Não cabe ao vereador dizer o que deve ou não este site fazer, pois bem sabemos o que este faz como parlamentar em sua vida pública, mesmo assim, não o ensinamos a ser ético e probo, sendo essa uma opção de vida.

Tolice 2

Tolice é a vereadora Chaguinha (Progressistas) dizer que sofreu ataques. Ataques, não sofreu e nem sofrerá, apenas foi noticiado a verdade e quem te viu quem te vê. O tempo assinalou o que este site disse.

Tolice 3

Outro vereador que usou a tribuna, foi o Cleilton Nogueira (PR) para manifestar a “famigerada solidariedade”. As palavras deste não se escrevem. É o tipo da fala que não surte efeito nenhum.

Agentes intocáveis

Há quem tenha esperança de mudança em todo o processo político. Mormente, há intocáveis de escolas até a Câmara, por isso a representatividade do povo continuará na mesmice em alguns casos.

Inquérito Civil entregue

Foi enviado para o e-mail do MPE, o inquérito civil do MPF que mandou tirar funcionários públicos do cadastro do bolsa família, a pergunta feita ao órgão é se estes irão devolver os valores ou se importará em silêncio, como temos vivido nos últimos anos?

Campanha começou

Começou a campanha política de verdade. A relevância do eleitor é só agora. Depois se acaba e não se lembra mais que ele exista. Se o eleitor tiver vergonha, vai estudar bem os candidatos e suas propostas.

Prefeito André Maia

Disse-me que vai cuidar da gestão. Na verdade, o prefeito disse à coluna que aguarda uma posição do candidato ao governo Gladson Cameli sobre a situação do Quinari.

Curva de Rio

Um amigo esses dias em almoço, revelou-me que fica preocupado com o tanto de gente sem qualificação que apareceu como debatedor de política. Eu apenas sorrir e disse, calma não subsiste ao tempo. Fato.