Atualizada a Coluna de Olho em 17/07/2017

Governador dos Milhões

O Governador Tião Viana esteve anunciando o plano Safra dos Municípios de Senador Guiomard e Capixaba. No texto do jornalista do governo essas cidades não tem prefeito, pois não é aliado do governo petista, então a agência de notícias estatal faz questão de não citar os gestores.

Recesso legislativo

Esse mês de julho está sendo caldo de piaba. Com a Câmara de recesso, a pauta política sai do trilho. Aparece um ou outro vereador usando as redes sociais que parte deles questionam para divulgar alguma ação de trabalho. Vamos ver se atuação será boa mesmo quando retornar os trabalhos em agosto.

Dois médicos

A pauta dos bastidores da semana foi sobre dois médicos. Na primeira situação a profissional ocuparia o espaço de um colega, enquanto supostamente seu nome teria sido vetado pela direção do Hospital Ary Rodrigues. Depois que o jornalista Gilberto divulgou o diretor Ney do Miltão explicou que há regras para retirada de plantões e se dependesse dele, os guiomarenses que vem tendo a graça de se formar em medicina seriam os primeiros a serem chamados para prestarem serviços no hospital.

O segundo caso

Trata-se de um jovem médico vinha se destacando em serviços no município e foi demitido. Alguns linguarudos fizeram a colocação de uma suposta retaliação politica. Como o Portal Quinari não deixa o bonde passar questionou ao prefeito André Maia e este informou que o profissional em questão havia passado para residência, razão pela qual não estava conseguindo conciliar com o trabalho da Secretaria Municipal de Saúde, restando assim, a demissão.

Novas vagas

A Secretaria Municipal de Educação vai começar uma busca ativa escolar pelos alunos em idade de estudo e estão fora da escola. Será divulgado um novo período de matrículas em todas as escolas e com ajuda de agentes de saúde, assistência social, as famílias serão visitadas. O lema da campanha é: Nenhuma criança fora da escola! Você adulto venha completar sua carreira estudantil.